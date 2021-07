Inter, zero dubbi: Lukaku incedibile. “E spunta un retroscena sul 2021/22”

Romelu sta benissimo a Milano e nell'Inter: il club nerazzurro è al centro dei suoi pensieri e lui è nel cuore sia degli interisti sia del progetto tecnico

Il Corriere dello Sport è sicuro: Romelu Lukaku non si tocca . Nonostante le voci dall'Inghilterra di un possibile interesse del Chelsea nei suoi confronti, il belga è e sarà la colonna portante dell'Inter. Spiega infatti il Corriere dello Sport: "Tentazioni vere di mercato per il momento non sono arrivate al di là di qualche timido messaggio recapitato al suo entourage dal City e dal Chelsea. Romelu sta benissimo a Milano e nell'Inter anche perché economicamente è pagato profumatamente.

Al suo terzo anno di contratto, ovvero il 2021-22, ci sarà un consistente scatto in avanti e guadagnerà 8,5 milioni netti più bonus. Una cifra alla quale si aggiunge l'accordo importante con la Nike, siglato un paio di mesi fa, nonostante per buona parte dell'ultima stagione abbia indossato le scarpe con il baffo. Da qui in avanti, invece, dubbi sulla marca di scarpe non ce ne sono più. E neppure sui colori della maglia. L'Inter è al centro dei suoi pensieri e lui è nel cuore sia degli interisti sia del progetto tecnico".