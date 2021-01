Perrone (CdS): “Ibra-Lukaku, stesse colpe. Inter vince con colui che Marotta vuole mandare via”

Sulle pagine del Corriere dello Sport, il giornalista Roberto Perrone ha criticato l’atteggiamento di Lukaku e Ibrahimovic nella rissa di San Siro durante Inter-Milan. Ecco il suo pensiero sull’accaduto:

“… Il derby lungo lo perde il calcio che assiste alla vergognosa cavalleria rusticana tra Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku. Per favore, non cerchiamo di alleggerire la posizione dell’uno o dell’altro. Hanno sbagliato entrambi. L’Inter in vantaggio numerico riesce a prevalere nel recupero con un gol su punizione, che i nerazzurri non segnavano da tre anni, grazie al giocatore che Marotta spera di spedire via da un momento all’altro“.

(Fonte: Corriere dello Sport)