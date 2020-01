Perrone: “Inter, perché prendere Eriksen o Vidal? Potrebbero creare problemi. E poi…”

Intervenuto a Sportitalia, il giornalista Roberto Perrone ha parlato così delle ultime vicende di mercato per l’Inter:

“Eriksen e Vidal? Sono mosse per puntellare la psicologia della squadra più che la forza. L’Inter ha dimostrato di essere forte in questo periodo senza Sensi e Barella. Ha fatto mesi senza questi giocatori mantenendo il passo della Juve. Questi giocatori che possono arrivare a giugno o adesso servono ad allargare la panchina e dare un puntello psicologico alla squadra. I giocatori attualmente in rosa prendono più forza, vigore e sentono di più la competitività della squadra. Migliorare l’Inter ora è molto difficile, l’Inter sta andando benissimo. Lautaro e Lukaku sono fortissimi e poi Sanchez rientra. Penso che l’Inter vada bene così”.

EQUILIBRIO – “L’Inter ora ha equilibrio, alcuni giocatori sono stati rivitalizzati. Perché vai ad inserire giocatori che possono crearti qualche problema? Una squadra forte a gennaio deve rinforzarsi ma non prendere giocatori che possono creare problemi all’equilibrio tattico e mentale della squadra”.