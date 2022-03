Perrone: “Inter, vincere oggi è un obbligo. Lautaro, silenzio assordante”

L'analisi del giornalista sull'Inter: "Vincere con la Salernitana è un doppio, triplo, quadruplo obbligo. Quanti ne volete"

Anzi, il silenzio. Non uno, molti. Qualcosa si è arenato. L’Inter non sa più vincere. La crisi probabilmente è più grave a centrocampo perché si è esaurita la spinta propulsiva di Barella, di Brozovic e di Çalhanoglu, i pilastri della terra inzaghiana. Il silenzio più assordante, però, è quello di Lautaro Martinez che nel 2022 è andato in rete solo una volta, in Supercoppa contro la Juventus. Bene, ma poco. Meglio Dzeko, eppure il lungagnone ha un ruolo diverso, fa altro per la squadra.