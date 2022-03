Inter-Salernitana, Inzaghi mischia le carte: “Ieri ha provato una mossa inedita”

Ieri Inzaghi ha mischiato le carte e non ha provato la squadra che ha in mente. Lo farà solo oggi dopo aver verificato il recupero dei suoi

Non c'è più margine d'errore. E' consentito all'Inter infatti un solo risultato nella sfida di questa sera contro la Salernitana: la vittoria. Per arrivarci, Simone Inzaghi non vuole dare punti di riferimento e, secondo il Corriere dello Sport, ieri ha provato diverse soluzioni di formazioni e una mossa inedita: "Ieri Inzaghi ha mischiato le carte e non ha provato la squadra che ha in mente. Lo farà solo oggi dopo aver verificato il recupero dei suoi tramite i dati dei gps. In avanti Dzeko e Martinez sono quelli che hanno più chances, ma il Toro è stato provato anche con Correa. L'ex tecnico della Lazio ha pure la soluzione del trequartista (Correa o Sanchez) alle spalle due punte. Sembra più una mossa a gara in corso, ma chissà... ".