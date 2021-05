Perrone: “Mourinho generatore non casuale di ottimismo. Unisce tifosi Inter e Roma”

Intervenuto sulle colonne del Corriere dello Sport, Roberto Perrone ha analizzato così Inter-Roma in chiave Mourinho

"La classica del futuro (prossimo). È quello che ci richiama Inter-Roma, una sfida che ha spinto i suoi significati un po’ più in là, verso l’epoca Mourinho, che è già cominciata, ma con lui “in presenza” sarà tutta un’altra storia, anzi tante storie; come una serie, come quella sul Tottenham, un successo (almeno in streaming). Inter-Roma di questo mercoledì di metà maggio non ha più un valore di classifica per l’Inter ma Antonio Conte vuole altri tre punti per aumentare punteggio e distacchi e perché, per il Feroce Salentino, non si deve lasciare nulla, la vittoria è ricostituente ed è l’unica cosa che conta. Vale qualcosa per la Roma, invece, che rischia l’Europa, con l’arrembante Sassuolo alle spalle. Paulo Fonseca, l’allenatore con la valigia, intende lasciare una squadra lucidata, pronta per il connazionale, con un pezzo di Europa da poter azzannare (anche se l’Europa League com’è noto non ha una grande audience in Italia). Tutto giusto, ma oltre questi validi motivi, Inter-Roma non si accende per quello che è ora, ma per quello che sarà domani. Nel segno dell’uomo che non lascia mai nulla al caso, come ha rivelato a proposito della sua scelta di allenare la Roma: «Quando prendo decisioni importanti, mi assicuro di avere tutte le informazioni di cui ho bisogno a portata di mano». José Mourinho è il vero trattino tra Inter e Roma. È l’allenatore più amato dagli interisti, al punto che Massimo Moratti, da numero 1 del tifo nerazzurro, benedice la scelta dello Specialone: «Mourinho è perfetto per la Roma, e per i romanisti sarà divertentissimo seguirlo»".