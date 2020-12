Perrone: “Inter, resta un pezzo di speranza a cui aggrapparsi. L’urlo di Conte ha il tono…”

N

on possiamo non dirci contiani, malgrado tutto, malgrado le sue contraddizioni, perché è un allenatore che sa trasformare le squadre, se non altro riesce a farle stare lì, aggrappate a ogni zolla, fino all’ultimo. Non è finita, ma il suo urlo “e andiamo” ha il tono della riscossa nei confronti dell’Europa, per lui matrigna. Il destino di Antonio Conte è isolazionista, non per scelta, certamente, ma qualcosa non funziona nei suoi rapporti con le Coppe e la Champions in particolare, sempre come una montagna troppo alta da scalare. Però Conte è ancora aggrappato alla parete. Magari la sua Inter non è solida, granitica come la sua Juventus, però non è neanche quella flaccida e sperduta, distratta e rinunciataria che abbiamo negli anni prima di lui”.