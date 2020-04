Coronavirus, la compagna di Rugani dopo 20 giorni di isolamento: “Sono ancora positiva”

Si era anche sollevato un polverone perché da alcune sue dichiarazioni era emerso che Rugani aveva fatto il test per il Covid19 nel giorno di Juve-Inter. Dopo varie smentite e precisazioni è emerso che il test sul giocatore bianconero è stato fatto l’11 marzo. Anche la compagna del giocatore è risultata positiva al coronavirus e ieri sera, su Canale 5, ha dichiarato: «E’ stata una settimana altalenante, con notizie belle e altre un po’ meno. Perché sono passati i 20 giorni entro i quali è stimata la guarigione per chi prende il virus in forma leggera. Eppure sono ancora positiva. Sono ancora positiva e la mia quarantena in completo isolamento continua. Non è una cosa rassicurante perché lui è all’Hotel della Juve. Attendiamo ancora qualche giorno, poi ci rivedremo», ha raccontato a Live non è la D’Urso.

(Fonte: Live non è la D’Urso)