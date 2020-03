Coronavirus, quando è stato fatto il tampone su Rugani? La Persico torna a parlare e risponde così

“Quando ho saputo di Daniele ho trascorso 10 minuti infernali, con la testa in corto circuito e facendomi mille domande. Quando ti colpisce, ti svegli e provi uno shock. Daniele aveva accusato i classici sintomi del coronavirus, non si poteva sapere se si era positivi o meno perché può colpire tutti. Il club, dati i suoi sintomi, ha ritenuto opportuno fare controlli. Nella sfortuna, sono stata contenta che la Juventus l’abbia sottoposto al tampone. Ti poni domande sulla salute di Daniele, la tua e quella del bambino, senza avere risposte: in quel momento non sapevo a chi appellarmi e ho chiamato i miei genitori, che tra l’altro sono di Bergamo“. Sono queste le parole di Michela Persico, fidanzata di Daniele Rugani. La giornalista e modella è in dolce attesa.

Torna sulle polemiche relative al tampone, Michela Persico: “Non c’è molto da dire sul caso di Daniele, per lui risponde la Juventus. Nel mio caso, sono stata fortunata in questa situazione. Lui aveva i classici sintomi del coronavirus, il club ha ritenuto opportuno di monitorarlo. Io non le so le motivazioni, sicuramente avranno ritenuto opportuno, essendo io in gravidanza, di sottopormi al test, risultata positiva sono andata in tilt. Avrei voluto dare la notizia della mia gravidanza in tempi migliori, ma si è venuto a sapere così. Ero molto preoccupata essendo incinta e per di più per la prima volta, sono stata monitorata anch’io ma mi dispiace molto per le polemiche che sono scaturite”.

(Live Non è la D’Urso)