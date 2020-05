Ag. Persyn: “È felice all’Inter. Rinnovo? Manca l’accordo, trattativa in corso”

Gunter Thiebaut, agente di Tibo Persyn, ha parlato in esclusiva a Voetbalnieuws del classe 2002 e non solo: “Ha giocato con la nazionale belga Under 17 contro la Spagna quando aveva 15 anni. Da quel momento molte squadre hanno iniziato a interessarsi a lui. Questo vale ancora oggi, ma Tibo è felice all’Inter e l’Inter è contenta di lui. Non ho ancora parlato con Conte, ma so che il club è soddisfatto. Se avrà la possibilità di conquistare un posto in prima squadra? Non ne abbiamo ancora parlato, vedremo. Tibo è giovane e ha già fatto più di quanto previsto: l’anno scorso ha svolto la preparazione in prima squadra e non ha partecipato alla tournée in Cina solamente a causa di un piccolo infortunio. Andiamo avanti passo dopo passo. L’Inter è una grande squadra e Tibo sta crescendo bene“.

Il procuratore ha chiarito la situazione relativa al rinnovo: “Si è trattato di un errore di traduzione dei media: le trattative sono ancora in corso. Ma siamo aperti a un prolungamento e il club vuole tenere Tibo, quindi non ci sono problemi. L’intenzione è quella di trovare l’accordo. Ora, ovviamente, è più difficile sedersi a un tavolo per trattare, ma sia noi che l’Inter siamo contenti della collaborazione“.

Sul paragone con Meunier: “Tibo è forte fisicamente e veloce, un po’ come Meunier, ma somiglia a Thomas Foket“.