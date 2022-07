Peschetola: “Arrivo a Foggia carico, voglio divertirmi e far divertire”

Lorenzo Peschetola comincerà da Foggia la sua carriera tra i professionisti. Il fantasista classe 2003, campione d'Italia Primavera con l'Inter, non vede l'ora di cominciare: "Arrivo a Foggia con la consapevolezza di dover crescere e imparare tanto in una piazza come quella rossonera. Sono carico, voglio divertirmi e far divertire per dare ai colori rossoneri quello che meritano. Forza Foggia".