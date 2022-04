Inter, Peschetola: “Felice del nostro percorso, l’obiettivo è lo scudetto”

Le parole del nerazzurro: "Posso ancora migliorare tanto col piede debole, ma la mia crescita è dovuta alla squadra"

Intervenuto dopo la vittoria dell'Inter contro il Sassuolo, Lorenzo Peschetola, centrocampista nerazzurro, ha parlato così della vittoria ottenuta per 2-1: "C'è tanta soddisfazione, volevamo questa vittoria a tutti i costi: era difficile perché c'era chi tornava dalle nazionali e chi era salito in prima squadra, non ci siamo mai allenati insieme in queste due settimane. In due giorni siamo stati molto bravi a prepararla, ci abbiamo messo cuore, anima e testa: abbiamo dato tutto e il risultato è arrivato. Siamo contenti e dobbiamo continuare su questa strada".