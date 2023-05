È in base alla squalifica dei dirigenti che la stessa Corte FIGC ha determinato la penalizzazione per la Juventus

Se per i componenti del CdA nel caso Juventus secondo la Corte d’Appello FIGC non sono presenti documenti che dimostrino la colpevolezza nel caso plusvalenze, diversa è la questione per i quattro principali dirigenti coinvolti, ovverosia Andrea Agnelli, Fabio Paratici, Maurizio Arrivabene e Federico Cherubini. Ed è in base alla loro squalifica che la stessa Corte FIGC ha determinato la penalizzazione per la Juventus. È quanto emerge dalle motivazioni con cui è stato comminato il -10 ai bianconeri.