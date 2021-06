Pessina: “Questa Italia come un dipinto di Van Gogh. Mancini ci chiede di divertirci”

Il centrocampista dell'Italia ha parlato in conferenza stampa della sfida dei quarti di finale con il Belgio

(ANSA) - FIRENZE, 28 GIU - ''Non so se sarò titolare contro il Belgio, ma come si è visto qui siamo sempre tutti pronti e io mi sono sempre sentito parte del gruppo fin dalla prima convocazione, anche quando ero rimasto inizialmente fuori dalla lista dei 26. Il ct sa che qualcuno può dare di più anche non partendo dal primo minuto, con lui ci sentiamo tutti titolari''.

Così Matteo Pessina intervenendo da Coverciano. Centrocampista con il vizio del gol, uno dei punti fermi dell'Atalanta: ''Ma non chiamatemi intoccabile e comunque quando non giocavo in C ho pure pensato di smettere'', oltre al calcio ha anche passioni, studia economia e ama l'arte e il design.''A quale opera potrei paragonare l'Italia? Tra i pittori che amo di più c'è Van Gogh - ha risposto il giocatore dell'Atalanta - Voglio pensare questa Nazionale come ad un suo dipinto, bello, unico, a casa possiedo un'imitazione di un suo quadro, 'Mandorlo in fiore'. Mancini ci chiede di divertirci e giocare con tranquillità perché siamo tutti forti. E la cosa più bella è come ci stiamo facendo volere bene da tutti gli italiani''. (ANSA).