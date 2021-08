Atalanta, Pessina: “Scudetto? Possiamo fare meglio dell’anno scorso. Vorrei…”

Intervistato dalla Gazzetta, Matteo Pessina, centrocampista dell'Atalanta e della Nazionale, è tornato sulla vittoria dell'Italia a Euro 2020

«Il gol con l’Austria, che ci ha fatto andare avanti. Dalle reazioni ho capito una volta di più ciò che la Nazionale è per il nostro Paese. Abbiamo vissuto dei giorni bellissimi, in cui ci sentivamo legati. Io sono stato il più dispiaciuto per l’infortunio di Sensi, che pure mi ha consentito di essere nella rosa. O per quello di Pellegrini e poi di Spinazzola. Il dolore di questi ragazzi ci ha unito ancora di più».