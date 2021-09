Pessina: “Ce la possiamo giocare coi campioni. Rigore Dimarco? Di solito incrocia…”

Dopo il pareggio tra Inter e Atalanta a San Siro, ai microfoni di Dazn ha parlato il centrocampista dei bergamaschi

"Sapevamo che sarebbe stata una partita dura, era un modo per capire a che punto eravamo. A quanto pare ce la possiamo giocare coi campioni d'Italia. Partita molto aperta. Di solito Dimarco la incrocia alta, ho scherzato con Musso dicendogli che l'ha parata. Non posso dire come l'avevamo preparata. Cercavamo di abbassarci io e Malinovskiy per far abbassare i loro centrali laterali e abbiamo creato tante azioni così. Pareggiato una partita molto importante, per Piccoli un gol così sarebbe stato molto importante. Abbiamo portato via un punto a casa dei campioni".