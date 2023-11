Pessotto: “Juve-Inter? Sarà sicuramente bella. Ma l’obiettivo è entrare in Champions”

Le parole del responsabile del settore giovanile della Juventus: "Vogliamo continuare a vincere per raggiungere gli obiettivi, ovvero entrare in Champions"

Intervenuto ai microfoni di TMW, Gianluca Pessotto, responsabile del settore giovanile della Juventus, ha parlato così in vista di Juve-Inter che si giocherà dopo la sosta: "Sarà sicuramente bella, Juve-Inter non è mai banale. Ma prima c'è il Cagliari, vogliamo continuare a vincere per raggiungere gli obiettivi, ovvero entrare in Champions. Poi ci sarà la pausa per le nazionali e solo dopo penseremo a questa partita".