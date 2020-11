Petrachi: “Inter ambiente non facile. Conte? Come fa sbaglia. Quando lo vedevano agitato…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, l’ex direttore sportivo della Roma, Gianluca Petrachi, analizza il momento difficile che stanno attraversando l’Inter e Antonio Conte.

“Antonio come fa sbaglia. Quando lo vedevano agitato, dicevano che i giocatori pativano la sua caratterialità, quando è stato più pacato gli hanno detto che non ha più cattiveria e non è più lo stesso. All’Inter un ambiente non facile, credo che Antonio abbia bisogno di sentire tanta fiducia. Nell’ultimo frangente di quest’estate problematiche come quelle che sono emerse non credo si sanino con una riunione, ci vuole qualcosa di più profondo. Penso forse non ci sia quella serenità di cui Antonio necessita, Conte è bravo se qualcosa non funziona non credo dipenda tutto da lui”.

(Radio Sportiva)