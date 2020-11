Eriksen a 4 minuti dalla fine? Dall’Inter negano una cosa. Conte è convinto che oggi si…

Di errori nella gara contro il Real Madrid ne sono stati fatti tanti, ma forse il più grave è quello commesso da Conte. Inserire un giocatore come Christian Eriksen a 4 minuti dalla fine in una gara ormai compromessa, è apparso come un accanimento nei confronti del danese.

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, dal club nerazzurro negano che ci sia stata malizia nella sostituzione dispettosa con Lukaku a 4′ dalla fine, “ma è forte il sospetto di un accanimento del tecnico sul danese, ormai più fuori che dentro. Il mercato, insomma, non ha ancora dato frutti nella pratica, anzi i nuovi hanno pure fatto danni. E di rimpianti, poi, inutile campare: Conte avrebbe voluto un mediano difensivo e un esterno sinistro. È convinto che con quei piccoli tasselli oggi si parlerebbe di altro“.

(Gazzetta dello Sport)