"Sono tre anni che dicono che Allegri deve andare via, e alla fine sta rispettando il proprio contratto. Io penso che rimanga anche quest’anno, perché ha un contratto importante e oneroso. Per andar via uno o rinuncia ai soldi o gli fanno un incentivo all’esodo. Non so che programmi ha la Juve, ma c’è un allenatore che viaggia a più di sette milioni netti l’anno. A meno che Allegri non abbia pronta un’altra squadra di caratura internazionale che gli dia quell’ingaggio, faccio a fatica a pensare che la Juve lo mandi via, pagando un altro allenatore che alla fine non guadagna poco, perché alla fine non prendono uno qualunque. Quindi non credo che Allegri vada via".