Petrachi: “Scudetto? Sempre detto Inter: Conte ha lasciato una traccia”

Le parole del dirigente: "L'Inter con la vittoria con la Juve può dare il giusto stacco: hanno ripreso autostima, adesso sono ritornati"

Intervenuto ai microfoni di OCW Sport, Gianluca Petrachi, dirigente, ha parlato così della corsa scudetto in Serie A: "Credo che a livello di organico l'Inter sia superiore a tutte. Il Napoli è la squadra più garibaldina e che prova sempre a giocare a calcio: ma a mio avviso non ha un organico completo come l'Inter. Il Milan in questi anni ha fatto un ottimo lavoro, hanno una buona squadra ma manca qualcosa per poter provare a vincere lo scudetto. Poi in un campionato così equilibrato può accadere tutto, sarebbe bello che dopo tanti anni lo vincesse una squadra del sud come il Napoli. L'Inter però con la vittoria con la Juve può dare il giusto stacco: hanno ripreso autostima, adesso sono ritornati. Ho sempre dato l'Inter favorita, Conte ha lasciato una traccia che è ancora nella testa e nelle gambe dei ragazzi".