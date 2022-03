Petric: “Stankovic, la sua Stella Rossa gioca come l’Inter di Mourinho. Non è giusto…”

L'ex difensore dei Rangers elogia il grande lavoro che l'ex centrocampista nerazzurro sta svolgendo sulla panchina del club serbo

L'ex difensore dei Rangers, Gordan Petric , è rimasto particolarmente colpito dal modo in cui gioca la Stella Rossa da quando Dejan Stankovic è il loro allenatore. Con 'Deki' in panchina, il club serbo ha vinto due titoli della SuperLiga, la Coppa di Serbia e ha raggiunto gli ottavi di finale di Europa League due volte. "Dejan è più giovane di me e non ho giocato con lui o contro di lui, ma lo conosco molto bene. È un bravo ragazzo e ha fatto bene da quando è passato alla dirigenza".

"Ha avuto una carriera meravigliosa come giocatore. Ha giocato in Italia per molti anni con Lazio e Inter e ha vinto molti trofei. Ha deciso di andare ad allenare e penso che abbia fatto bene questo passaggio. È un grande nome qui in Serbia, è rispettato dai tifosi e conosce gli standard richiesti. Ha fatto un buon lavoro. Penso che sia un tipo di calcio molto simile a quello che ha giocato Dejan quando ha lavorato con Mourinho all'Inter e ha vinto la Champions League. Non è giusto dire che ha copiato da Mourinho. Ha giocato con Sven-Goran Eriksson alla Lazio e Roberto Mancini alla Lazio e all'Inter. Penso che abbia preso cose da ogni allenatore con cui ha giocato. Ma si vedono sicuramente delle somiglianze tra la Stella Rossa e l'Inter di Mourinho".