Inter-Roma, Stankovic: “L’Inter viaggia a un ritmo bellissimo per l’occhio, mi piace…”

Le parole dell'ex giocatore nerazzurro ai microfoni di Inter TV

Dejan Stankovic ha parlato ai microfoni di Inter TV prima della sfida di Coppa Italia contro la Roma: "L'Inter sta facendo molto bene l'Inter. Dopo un inizio diciamo difficile, adesso viaggiano a un ritmo bellissimo per l'occhio, per i tifosi e per la società. Inzaghi li sta facendo giocare bene e sono sempre molto organizzati in campo. Inzaghi è uno che studia i dettagli. Inzaghi è uno che fa giocare molto bene la squadra, si vedeva già quando eravamo insieme sul campo che non mollava mai e studiava tutto nei minimi particolari. Ha avuto l'occasione di allenare l'Inter e l'ha sfruttata al massimo E' un grande regalo per lui guidare una squadra come l'Inter che è tornata a vincere lo Scudetto in Italia e che può provare a vincerlo di nuovo. Uno che mette grinta e passione è Barella. E' un giocatore che mi piace. Ha il tiro box to box. Ha il tiro e in campo si fa sentire".