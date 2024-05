A TMW Radio è intervenuto l'ex calciatore Fabio Petruzzi. Spazio anche per una riflessione sui segreti della grande cavalcata Inter: "La serenità e l'intensità. E non è facile quando giochi a calcio di coniugare qualità e intensità. E' una squadra serena in campo, gioca come in Premier. E' una delle 3-4 squadre più forti d'Europa. Calhanoglu è un giocatore importantissimo ora, Dimarco è cresciuto tanto. Forse c'è da fare qualcosa dietro per il prossimo anno".