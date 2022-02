Pezzali: “Facchetti punto di riferimento. Dell’Inter di oggi mi piacciono…”

Le parole del cantautore e tifoso nerazzurro: "Con Giacinto si potevano passare giornate intere a raccontare e parlare, ho conosciuto davvero un uomo di umiltà rara"

Intervenuto ai microfoni del MatchDay Programme di Inter-Sassuolo , Max Pezzali , cantautore e tifoso nerazzurro, ha raccontato così la sua passione per questi colori: "Quando è uscita "Hanno ucciso l’uomo ragno" avevo 25 anni e il mio rapporto con l’Inter era quello di un tifoso appassionato, di chi aveva nel cuore i campioni dell’Inter dei Record e si affacciava gli anni 90 carico di speranze. In quegli anni abbiamo vissuto tante emozioni e momenti difficili, però come nelle storie più belle poi siamo stati ripagati di tutto.

Giacinto Facchetti è stato da sempre un punto di riferimento, sia per tutto quello che ha dimostrato in campo da calciatore sia quando ho avuto il piacere di conoscerlo come persona. Con lui si potevano passare giornate intere a raccontare e parlare, ho conosciuto davvero un uomo di umiltà rara. Dei calciatori di oggi mi piace molto Barella, è grintoso e per questo apprezzo anche il modo che ha di prendersela con se stesso a volte, lo fa perché è spinto a migliorarsi, poi mi piace come si muove in campo. Di questa Inter anche Bastoni mi ha stupito molto in positivo".