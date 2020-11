Pezzali: “Inter, cosa è venuto a fare Eriksen? Innamorato di Lukaku: gli dedico una canzone”

Ospite del club di Sky Sport per parlare di Inter-Torino anche Max Pezzali, cantante e noto tifoso nerazzurro. Ecco le sue parole:

“Se l’Inter mi è piaciuta? Mica tanto. Non posso vedere una squadra così per 60′. Gente che sbagliava retropassaggi semplici, non c’erano. Anche oggi Hakimi stava combinando un disastro. Ma, quando sono finiti sotto 2-0, si sono svegliati. La forza morale c’è. Perché dovete farci vivere giornate così? E’ tornato il vero Conte che, in maniera dura, è in grado di sottolineare quello che non va. La difesa a quattro? Forse non c’è il tempo per rivoluzionare il credo della linea difensiva. Potrebbe fare più danni che altro. La prossima canzona la dedico a Lukaku, sono innamorato di lui. E’ fra le persone più simpatiche in Serie A. Gli dedico almeno un ‘Sei un mito’. Eriksen? Giusto quello che ha detto Marotta, ma allora che è venuto a fare? .

(Fonte: Sky Sport)