Pezzali: “Tra Conte ed Eriksen butto giù il danese. Il tecnico è così: prendere o lasciare”

Intervenuto a Tutti Convocati, il cantante Max Pezzali, grande tifoso dell’Inter, ha parlato di Eriksen e del rapporto con il tecnico Antonio Conte:

“Tra Conte ed Eriksen chi butto giù? Eriksen. E’ stato un grande acquisto, ma era plausibile dall’inizio che non fosse funzionare al calcio di Conte, lui è così, prendere o lasciare se sposi lui devi sposare anche le sue apparenti incongruenze. Secondo me lo scudetto lo vince il Napoli. Ma se non dovesse essere né Inter né Napoli, tra Juve e Milan preferisco il Milan, almeno per interrompere la monotonia”.