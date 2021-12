Piano di Risanamento del Calcio, l’Uefa: “2 miliardi per i club, sarà operativo…”

Una prima tranche di 2 miliardi di euro in soccorso alle casse dei club duramente colpiti dalla pandemia

"Il Comitato Esecutivo UEFA ha ricevuto oggi un aggiornamento sul Piano di ripresa del calcio per club europeo che cerca di utilizzare i proventi delle competizioni UEFA per club come garanzia per consentire ai club europei di accedere alla liquidità negli anni a venire. Lo schema di finanziamento non prevede alcuno scambio di azioni per le competizioni UEFA per club".