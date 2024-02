Piracy Shield si è attivata oggi. Si tratta di una piattaforma antipirateria ottenuta dalla Lega Calcio Serie A che ha coinvolto il governo per tutelare i diritti della Serie A. Si tratta di uno strumento che blocca entro trenta minuti la trasmissione degli stream pirata e dei siti segnalati. Su questa piattaforma sono dovuti salire centinaia di provider che hanno ottenuto dall'AGcom le credenziali necessarie per non incorrere in sanzioni.

In una nota della Lega Serie A le parole dell'ad Luigi De Siervo: «Il debutto della piattaforma antipirateria rappresenta per la Lega Serie A, e in generale per tutto il mondo dei produttori di contenuti, una svolta fondamentale attesa da tanti me. Finalmente diventa concreto il blocco tempestivo dei segnali illegali che hanno finora danneggiato la Serie A procurando oltre 300 milioni di euro all'anno di perdite. Ringrazio in particolare Agcom per l'importante lavoro svolto e per l'impegno profuso da un anno a questa parte per sviluppare e rendere operativa la piattaforma Piracy Shield, unica nel suo genere a livello mondiale».