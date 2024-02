FCIN1908 / Superlega e le parole di Laporta: Inter ribadisce totale adesione a Uefa ed Eca

Joan Laporta, presidente del Barcellona, è tornato a parlate di Superlega: "Se non sarà nel 2024-25 sarà nel 2025-26, altrimenti ripenserò tutto. Per me il fatto che gli inglesi non vengano mi mette a disagio. Fai una proposta a un club che per partecipare gli dici che riceverà 100 milioni, che non si possono vincere nemmeno vincendo la Champions League. Barça, Madrid, Inter, Milan, Napoli, Roma, Marsiglia, tre squadre olandesi, Bruges e Anderlecht. Sono 16 o 18 squadre... Alla Coppa Campioni nel 1955 parteciparono pochissimi club e poi divenne la competizione per eccellenza in Europa. La immagino in una prima fase come questa, e poi integrata. Se vogliamo organizzare la Lega nel 2025, è perché gli inglesi sono pronti a partecipare perché rappresenta un salto di qualità nella sopravvivenza del mondo del calcio".