Piccinini: “Arnautovic? All’Inter si era contraddistinto per festa Triplete. Mi preoccupa…”

L'ex giocatore nerazzurro questa sera affronta l'Italia di Mancini con la sua Austria e di lui si è parlato su Skysport

Alti e bassi nella carriera della punta dell'Austria, ex Inter, Arnautovic. Di lui a Skysport ha parlato Sandro Piccinini nel pre partita dell'Italia che agli ottavi incrocia l'attaccante come avversario. «Ha sicuramente una personalità forte - ha sottolineato il giornalista - si è presentato da Mourinho dicendo che era il più forte di tutti, poi chiese scusa e disse 'scherzavo'. Nella stagione del Triplete si contraddistinse, a detta di tutti, per la festa finale».