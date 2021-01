Piccinini: “Assenza Lukaku ha pesato. Con lui vai in vantaggio. Rigore? Uno che prende 7 milioni…”

Il giornalista Sandro Piccinini ha parlato a Sky Calcio Club della sconfitta dell’Inter e della lotta al vertice in Serie A dopo la vittoria della Juve sul Milan:

“Mucchio selvaggio, campionato bellissimo, è come se iniziasse adesso. Rigore di Sanchez? Se c’è Lukaku fa gol e l’Inter vince. Un episodio che indirizza una partita, poi campo disastroso. Tante attenuanti: Audero in forma, assenza di Lukaku, episodi sfortunati, ma l’Inter ha dimostrato di essere in salute. Ora c’è la Roma, questa partita va dimenticata in fretta. Il rigore sbagliato può capitare, ma da uno che prende 7 milioni… Accoppiata Lukaku-Lautaro forte, i tre difensori anche, Barella un gran giocatore, non mi sembra male l’Inter”.