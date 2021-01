Piccinini: “Inter, perplessità sui cambi di Conte. Hakimi era immarcabile. Forse ha…”

Intervenuto al Club di Sky Sport, Sandro Piccinini ha commentato la partita tra Roma e Inter, analizzando anche i discussi cambi effettuati nel secondo tempo da Antonio Conte:

“Una partita in cui entrambe possono avere dei rimpianti. All’inizio del secondo tempo l’Inter è venuta fortemente fuori, ma poi la Roma ha meritato il pareggio. Non so se c’è una relazione con i cambi di Conte, che comunque hanno lasciato qualche perplessità. Hakimi sembrava immarcabile, lì è cambiato un po’ l’assetto. Forse Conte ha dato un segnale psicologico alla squadra“.

(Fonte: Sky Sport)