Piccinini: “Inter squadra più forte, complimenti al club. Voto? 8-9”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Sandro Piccinini ha fatto i complimenti all'Inter per il cammino in testa alla classifica di Serie A

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Sandro Piccinini ha fatto i complimenti all'Inter per il cammino in testa alla classifica di Serie A. Il giornalista non ha risparmiato un voto alto ai nerazzurri:

MOMENTO JUVENTUS - "Non si può che dare una valutazione negativa. I colpevoli? Al primo posto la società, poi i calciatori e gli allenatori. Oggi tutti scaricano le colpe sull'allenatore. Il mestiere si impara sul campo, ma puntare sull'esperienza non sempre paga, Vedi Ancelotti al Napoli e Mourinho al Tottenham. Quindi non c'è una regola per gli allenatori. Per me la Juve ha dei limiti tecnici per come è stata costruita. E qui qualche errore la società l'ha commesso. Ma si può lapidare una società che ha vinto 9 scudetti di fila? Un'annata sbagliata ci può stare. Le colpe sono di tutti ma non è il solo colpevole".