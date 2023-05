Piccinini: “Derby d’andata più controllato. Vedremo chi rischierà di più tra Inzaghi e Pioli”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il telecronista di questa sera ha parlato delle emozioni di un derby che vale un posto in finale

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il telecronista di questa sera Sandro Piccinini ha parlato delle emozioni di un derby che vale un posto in finale di Champions League.

È una partita speciale anche per lei?

«Un po’ d’ansia c’è, l’adrenalina si sente. Io ho i miei rituali: mai a cena fuori alla vigilia e niente alcol per i 2-3 giorni che anticipano il match. La telecronaca mette alla prova i riflessi, bisogna essere lucidi. L’esperienza poi aiuta, prima di tutto aiuta a gestire l’uso degli aggettivi... In partite come questa bisogna sempre stare attenti: il tifoso pesa ogni parola e fatica a credere nella nostra buona fede. Se a fine gara ti arrivano insulti da entrambe le parti vuol dire che hai fatto un buon lavoro».