Piccinini: “L’Inter sta facendo il suo e ha qualità, ma devono sparire…”

Ecco le parole di Sandro Piccinini negli studi di Sky Sport prima del fischio d'inizio del Castellani tra Empoli e Inter

"Il problema dell'Inter sono Milan e Napoli, che stanno viaggiando a doppia velocità. L'Inter ha perso punti per piccoli episodi o per rilassamento: penso alla gara contro la Samp a Genova, dove poteva chiuderla per mille modi. A Roma c'è stato l'episodio di Dimarco e tanto altro. L'Inter sta facendo il suo, Milan e Napoli stanno andando oltre. Bisogna lavorare sui momenti di rilassamento, che devono sparire. Ma la squadra sta esprimendo qualità. Siamo già in una fase in cui perdere punti potrebbe rendere dura la rincorsa su due squadre. Queste sono le partite da non sbagliare, ma a me l'Inter sembra una squadra serena. Sono Milan e Napoli che hanno una media surreale".