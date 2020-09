Piccinini: “Eriksen non rientra nei piani di Conte, peccato. Il suo sfogo riguardava…”

Intervenuto negli studi di Sky Sport, Sandro Piccinini, noto commentatore, ha parlato così dell’Inter, soffermandosi sul neo acquisto Arturo Vidal e sulla situazione a centrocampo: “Conte le sue scelte le ha fatte, mi pare di aver capito che Eriksen non rientra nei suoi piani. Ora c’è troppa abbondanza: non possono rimanere tutti. Eriksen ha tanta qualità, è un peccato se non si trova il modo per utilizzarlo. La società ha fatto di tutto per accontentare Conte, formidabile l’investimento su Lukaku: hanno messo su una squadra molto competitiva. Lo sfogo di Conte riguardava altro, non il mercato: io l’ho visto carichissimo e sorridente. La sua critica andava in un’altra direzione e in quell’incontro un accordo è stato trovato: la società ha dimostrato maturità. Conte aveva tirato in ballo un discorso di protezione e societario: c’è qualcosa che non sappiamo”.