Si confrontano i risultati ottenuti dagli allenatori negli studi di Sky Sport. In particolare, Sandro Piccinini ha effettuato un parallelo tra Andrea Pirlo e Antonio Conte. Queste le sue parole: “Pirlo ha un organico superiore all’Inter ed è dietro in classifica, ma ha vinto la Supercoppa ed è ancora in corsa in Europa. Conte con un organico inferiore alla Juve è avanti in classifica, ma ha la grossa ferita dell’eliminazione in Champions”.