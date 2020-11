Ospite di Sky Calcio Club, Sandro Piccinini è tornato su Inter-Parma di sabato. Queste le sue parole sulla prestazione di Lautaro Martinez: “Conte ieri si è arrabbiato molto con Lautaro per la palla persa che ha portato al primo gol subito. L’argentino non ha tentato di riprenderla subito, si è fermato ed ha guardato l’arbitro come a far intendere che avesse subito fallo. Questo ha fatto arrabbiare molto il suo allenatore”.