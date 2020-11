Piccinini: “Var? Marotta poco favorevole quando era alla Juve. All’Inter invece…”

Lunga chiacchierata nel corso di Sky Calcio Club con Nicola Rizzoli per chiarire alcuni discussi episodi di moviola delle ultime settimane. Si è parlato ovviamente anche dell’importanza del Var, intervento meno di quanto avrebbe previsto il protocollo, anche per ammissione dello stesso designatore arbitrale. A proposito del Var, Sandro Piccinini, ospite in studio, ha detto: “Molto dipende dalla prospettiva dalla quale si guardano le cose. Marotta nella Juve non era tanto favorevole al Var, ieri magari lo avrebbe voluto per sancire il calcio di rigore contro il Parma. Dipende quindi dai punti di vista. Sarebbe utile rendere più semplice la possibilità di ricorrere al Var”.