Piccinini: “Davano la società Inter per dispersa, abbiamo visto che non è così. E Inzaghi…”

Sandro Piccini ha elogiando il grande lavoro dell'Inter di Simone Inzaghi, sempre più lanciata dopo la bella vittoria contro lo Spezia

"L'Inter è partita da campione d'Italia, ma con l'idea che fosse una squadra in smobilitazione. Conte non credeva più nel progetto, Hakimi e Lukaku sono partiti. Poi, però, è andata avanti con un mercato intelligente, la società è andata avanti sui rinnovi. La squadra ha perso qualche punto che poteva scoraggiare l'ambiente, ma invece è cresciuta e ora è andata benissimo. Davano la società è dispersa, ma non è così. E Inzaghi sta lavorando benissimo".