Piccinini: “Italia, clima molto bello. Mi piace l’idea di calcio di Mancini”

Con una vittoria contro la Svizzera, l'Italia sarebbe aritmeticamente qualificata agli ottavi di finale di Euro 2020. L'analisi di Piccinini

"E' un affare arrivare primi? Tutto da vedere per il discorso degli incroci. Sono ottimista per quanto si è visto, l'Italia si è scrollata di dosso l'ansia del debutto. C'è un clima molto bello. La Svizzera che abbiamo visto non ha molto impressionato. Il migliore è Embolo che, per quanto bravo, quest'anno in campionato ha segnato 5 gol. E' una squadra che ha dei limiti in fase difensiva. L'Italia ha sempre voglia di imporre il proprio gioco, anche se non sarà sempre possibile. Ma l'idea iniziale mi piace, è un gioco moderno. Siamo risaliti tanto anche come qualità dei singoli, Mancini è stato bravo a metterli insieme.