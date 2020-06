Piccinini e la ripartenza della Serie A: “Tutto accettabile tranne una cosa. Mi auguro che…”

Il calcio italiano è pronto a ripartire e lo farà prima con la Coppa Italia e poi con i recuperi della 25° giornata di campionato. Sandro Piccinini, però, sul proprio profilo Twitter ha espresso il suo parere in merito, evidenziando un aspetto in particolare:

“Porte chiuse per esigenze sanitarie; classifica con algoritmo in caso di necessità; Campionato e Coppa Italia in due mesi per salvare il contratto tv; tutto accettabile in una situazione come questa. Tutto, tranne nascondere i positivi. Mi auguro che chi di dovere sappia vigilare”.