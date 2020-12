Piccinini: “L’Inter ha potenzialità e un vantaggio. Ora ha trovato l’equilibrio, ma…”

«L’Inter è una squadra che potrebbe anche senza il giocatore al top di fare un po’ di più. Così come gioca ora ha trovato un equilibrio in mezzo al campo. Ma non sempre le rivali offrono il fianco che vengono nella tua metà campo. Il Sassuolo si è fatto due gol da solo e ha permesso all’Inter di giocare di rimessa. Ci saranno ancora situazioni in cui sarà difficile trovare spazio. L’Atalanta anche senza Ilicic ha fatto grosse partite perché ha un gioco e ha ritmo abbastanza notevole». Sandro Piccinini ha analizzato su Skysport il momento dell’Inter e il ritorno al 3-5-2 dell’allenatore nerazzurro. «L’Inter ha delle potenzialità e non avere le coppe può essere un grande vantaggio. Può essere un elemento molto importante come prospettiva», ha aggiunto il giornalista.

(Fonte: Skysport)