Piccinini: “Var una roulette, non c’è lo stesso metro. Rigore in Inter-Parma? So per certo…”

Ospite fisso ormai di Sky Calcio Club, Sandro Piccinini è tornato sulle polemiche arbitrali dell’ultimo periodo. Questo il suo pensiero a proposito del mancato intervento del Var in alcune circostanze: “Sembra diventata una roulette, qualcuno decide di rivedere gli episodi e qualcun altro no. C’è un protocollo, ma nonostante questo non c’è lo stesso metro di giudizio. Se un arbitro dice ‘non ho visto’ è un conto, se invece dice ‘non ho voluto rivedere’ è un po’ più grave. Il rigore negato ieri all’Inter? Non so se fosse rigore, ma so per certo che l’arbitro non potesse avere la certezza che non fosse rigore”.