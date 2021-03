Il Giorno: “PIF sembra davvero interessato alla maggioranza dell’Inter: i dettagli”

Il quotidiano fa il punto sul futuro societario dell'Inter: la trattativa con BC Partners è interrotta, restano Fortress e PIF

Tiene banco in casa Inter il futuro della società, con Steven Zhang che continua la sua ricerca di partner per garantire al club della liquidità imminente. Il Giorno fa il punto sulla situazione illustrando la posizione dei vari elementi in causa: "La trattativa con BC Partners si è interrotta per il mancato accordo sul prezzo di vendita, l'unica via percorribile al momento sembra quella di investitori, pronti a garantire un prestito ponte che consenta al colosso di Nanchino, a corto di liquidità di restare sul ponte di comando almeno fino al termine della stagione sportiva. Perciò si continua a dialogare con alcuni fondi di debito, l'americano Fortress, in "primis". Senza trascurare il fondo sovrano saudita Saudi Public Investment Fund, che dopo avere tentato di entrare nel capitale del teatro alla Scala, sembra davvero interessato alle quote di maggioranza dell'Inter. Una cosa è certa: agli Zhang servono subito almeno 250 milioni di euro".