"Oaktree pronta a riprendersi l'Inter. Ancora niente accordo con Pimco. Senza svolte nel week-end Zhang martedì perderà il controllo del club. Intanto il fondo californiano ingaggia un esperto italiano della comunicazione". Su TuttoSport si parla delle questioni societarie e della corsa contro il tempo del presidente nerazzurro per ottenere un rifinanziamento che coprirebbe l'accordo con il fondo che gli aveva prestato i soldi per il club nerazzurro. Al momento, scrive il quotidiano sportivo, non c'è l'accordo con Pimco.

In prima pagina TS parla anche dell'esonero del giorno: "Via Allegri, 'Incompatibile coi valori della Juve'. Dopo le polemiche è arrivato l'esonero con un duro comunicato, aspettando Thiago Motta. Divorzio anticipato per motivi comportamentali: mai successo in casa bianconera. Ma Agnelli lo esalta. E Rabiot: "Meritavi un addio diverso". Montero in panchina per le ultime due giornate, lunedì sfiderà l'allenatore prescelto.