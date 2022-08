Pinamonti, l’Atalanta non rilancia ma il Sassuolo è in piena corsa. E Casadei…

Oltre a Sanchez, contro il Villarreal non ci sarà nemmeno Andrea Pinamonti per le note vicende di mercato

Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, oltre a Sanchez, contro il Villarreal non ci sarà nemmeno Andrea Pinamonti per le note vicende di mercato:

"L'Atalanta si è fermata a un'offerta di 15 milioni e finché non cederà uno dei suoi attaccanti, non è propensa ad andare oltre questa proposta. Il Sassuolo segue il ragazzo di Cles con notevole interesse e, se Raspadori sarà venduto al Napoli, cercherà di portarlo in fretta alla corte di Dionisi perché è la prima opzione per l'ad Carnevali. Tra l'Inter e il Sassuolo l'asse è caldo e i discorsi riguardano pure Casadei. Per il momento, dunque, quello per "Pina" è un testa a testa, con il Monza che ha perso terreno e il Nottingham Forest più defilato", conferma il quotidiano.