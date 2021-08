Inter, Pinamonti e l’Empoli in attesa del nuovo attaccante. Occhio a Verona e Cagliari

Il giovane attaccante dell'Inter deve aspettare il nuovo arrivo prima di poter firmare per un nuovo club

Come riporta La Gazzetta dello Sport "Pinamonti attende che l'Inter acquisti un nuovo attaccante prima di cambiare maglia. Ancora non ha deciso la sua nuova destinazione. Le opzioni non mancano e la sensazione è che si arrivi a una soluzione entro il week end di campionato. L'Empoli è in pressing serrato, obiettivo numero uno da almeno un mese. Anche ieri ci sono stati dei contatti tra i toscani e l'Inter per avere il via libera ed evitare possibili brutte sorprese all'ultima curva".

"L'Empoli ha superato già negli ultimi giorni lo scoglio ingaggio ed è pronta ad accettare le richieste dell'Inter e contribuire in modo sostanzioso (almeno la metà) ai 2 milioni di stipendio che il giocatore percepisce a Milano. L'attesa di un rinforzo per Inzaghi e lo stand by su Pinamonti rimette in corsa possibili outsider scomode. Il Verona non ha ancora sbloccato la trattativa Lammers e si è fiondata parallelamente su Pinamonti. Il giocatore non ha chiuso la porta ai veneti. Sullo sfondo non va esclusa nemmeno la sorpresa Cagliari, che apprezza Pinamonti e proverà a rinforzare il reparto offensivo negli ultimi giorni", aggiunge il quotidiano.