L’Inter non ha ancora deciso il futuro di Pinamonti, se cederlo o trattenerlo a Milano. Anzi, sembrerebbe più propensa a tenerlo e a non farlo andar via. Nel frattempo il Benevento si sta cautelando, contatti avviati con Eder, nelle scorse settimane obiettivo dell’Inter per l’attacco. Sull’italobrasiliano c’è anche l’Udinese.

(Sky Sport)